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Neslican Tay'dan kahreden haber!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
NESLİCAN TAY'DAN KAHREDEN HABER!

Uzun süredir kanserle mücadele eden yaşam mücadelesini kaybetti

" kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör" e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti.

Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20 de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Medikal Direktörü"

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