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İnternete kavuşan Amasyalılar halay çekerek kutladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2019
İNTERNETE KAVUŞAN AMASYALILAR HALAY ÇEKEREK KUTLADI

'nın Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyünde kurulan ile cep telefonlarından internete bağlanmaya başlayan köylüler, bunu davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan Bayırlı köyünde yaşayanlar, kurulan baz istasyonuyla cep telefonlarından internete erişim sağlamaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Köy sakinleri, internete kavuşmayı köy meydanında davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

6 SENEDİR İNTERNET BEKLİYORLARDI

Köy muhtarı Mehmet Demirci, köylerinde 2013 yılından bu yana cep telefonu kullanabildiklerini ancak internete erişim sağlanamadığını söyledi.

Köyün çukurda kalması nedeniyle yıllarca hizmeti alamadıklarını belirten Demirci, kurulan yeni baz istasyonuyla cep telefonlarından internete de erişim sağladıklarını anlattı.

"ÖĞRENCİLER SIKINTI YAŞADI"

İnternete kavuşmayı davul zurna ile kutladıklarını dile getiren Demirci, "Tüm yetkililere teşekkür ederim. İnternet yokken özellikle öğrencilerimiz çok sıkıntı yaşadı. Ders notları indirmek için internet çekmiyordu." dedi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Battal da internete kavuştukları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Vatani görevimi doğuda yapmaktayım. İnternetimiz geldi çok şükür. İnternet üzerinden kolaylıkla ailemle görüşebileceğim." ifadesini kullandı.

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