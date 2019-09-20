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Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'dan acı haber... Neslican Tay kimdir?
Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tedavi gördüğü hastaneden bugün yapılan açıklama tüm sevenlerini hüzne boğdu. Hastaneden yapılan açıklamada Neslican Tay'ın, 20.09.2019 saat 21:20'de hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi. Hayatını kaybeden Neslican Tay kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 20.09.2019 22:54 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 22:57
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