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Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'dan acı haber... Neslican Tay kimdir?

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tedavi gördüğü hastaneden bugün yapılan açıklama tüm sevenlerini hüzne boğdu. Hastaneden yapılan açıklamada Neslican Tay'ın, 20.09.2019 saat 21:20'de hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi. Hayatını kaybeden Neslican Tay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 20.09.2019 22:54 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 22:57
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Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'dan acı haber... Neslican Tay kimdir?

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'dan acı haber... Neslican Tay kimdir?

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü.

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Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'dan acı haber... Neslican Tay kimdir?

Tay ile ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

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Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'dan acı haber... Neslican Tay kimdir?

Neslican Tay kimdir?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu.

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Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay'dan acı haber... Neslican Tay kimdir?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı.