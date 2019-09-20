İstanbul'da beklenen yağış başladı! Asit mi yağıyor?
İstanbul için yapılan yağmur uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'un Tuzla ilçesindeki deri fabrikasında çıkan yangın sonrası kimyasalların bulutlara karıştığı ve beklenen yağışla birlikte kimyasal maddelerin insanların üzerine yağabileceği ifade edilmişti.
Tuzla'daki yangın sonrası beklenen yağış hakkında yapılan yorumlar sonrası AFAD bir açıklama yaptı. İstanbul'da başlayan yağmur öncesi yapılan açıklama İstanbulluların yüreğine su serpti.
İŞTE AFAD'IN KİMYASAL AÇIKLAMASI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) İstanbul'un Tuzla ilçesi Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangınla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Olay yerinde dün ve bugün İstanbul ve Kocaeli AFAD KBRN ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.
"CUMA GÜNÜ BEKLENEN YAĞIŞLAR NEDENİYLE..."
Halkın sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sisteminde olağandışı bir veri alınmadığı bildirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir. Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığında bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve akademisyenler katılım sağlamıştır. Toplantı sonucunda bu olayla ilgili olarak halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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