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Erzurum'da otobüs ile TIR çarpıştı: 17 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
FECİ KAZA! OTOBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI VE...

'un Aşkale ilçesinde bir yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı kazada ikisi ağır 17 kişi yaralandı. Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tercan-Aşkale kara yolu Tepebaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Süleyman Gürkaner'in kullandığı 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü önünde giden bir TIR'a arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüsteki 17 kişi yaralandı. nedeniyle bölgeye itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar 'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler:

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