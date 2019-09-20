Erzurum'da otobüs ile TIR çarpıştı: 17 yaralı
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı kazada ikisi ağır 17 kişi yaralandı. Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tercan-Aşkale kara yolu Tepebaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Süleyman Gürkaner'in kullandığı 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü önünde giden bir TIR'a arkadan çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Otobüsteki 17 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İşte olay yerinden gelen ilk kareler:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da beklenen yağış başladı
- Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul ve çevresi…
- Adolf Hitler'in fotoğrafları yıllar sonra gün yüzüne çıktı!
- Dev piton timsahı canlı canlı yuttu!
- Google’da gezerken cinayeti açığa çıkardı!
- WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki
- Uçaklarla ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Herkesin gözünden kaçıyor...
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir?
- Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili şoke eden detay…
- Genç kızların fotoğrafı kan dondurdu...
Daha Fazla Gör
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?