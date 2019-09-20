Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de dehşet! 4 kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Son dakika haberi: Arnavutköy’de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla vurarak öldüren şahıs, Kocaeli’de yakalandı. Yakalanan katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı.
Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, 23 yaşındaki Veysel A., gece saatlerinde eve gelerek üvey babası Kadir Açıkalın (42), annesi Kader A. (42) ve kardeşi Serkan A'yı (26) silahla, küçük kardeşi Nazlıcan A.'yı (9) ise bıçakla öldürüp olay yerinden kaçtı.
Aileden haber alamayan komşuları, bugün durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine akşam saat 18.00 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde aile fertlerinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevredekileri uzaklaştırarak cesetler üzerinde incelemelerde bulundu.
AİLESİNİ KATLEDEN CANİ KOCAELİ'DE YAKALANDI
Üvey babasını, annesini ve iki kardeşini öldürdükten sonra kaçan Veysel A. ise, yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli'de yakalandı. Gözaltına alınan Veysal A. polis merkezine götürüldü. Öte yandan cenazeler ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
KATİL ZANLISINI İLK İFADESİ "KREDİ İÇİN..."
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli'nde yakalandı. Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini belirttiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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