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20.09.2019

İstanbul Arnavutköy'de dehşet! Annesi ve iki kardeşiyle birlikte üvey babasını öldürdü |Video

İstanbul Arnavutköy'de cinnet getiren adam dehşet saçtı. 24 yaşındaki katil zanlısı Veysel Aydın, annesi ve iki kardeşiyle birlikte üvey babasını öldürdü. İşlediği cinayetler sonrası kaçan zanlı güvenlik güçlerinin çalışması sonrası İzmit'te yakalandı.

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