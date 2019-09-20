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Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

'nın ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Havanın kararması nedeniyle 2 helikopterler söndürme çalışmasını tamamlarken, çalışmalar karadan yürütülüyor.

ilçesinin Tepearası mahallesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 18.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını MUĞLA'NIN ORTACA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı.

Helikopterler havanın karaması nedeniyle söndürme çalışmalarını tamamlarken, çalışmalar karadan sürdürülüyor.

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