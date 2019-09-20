Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havanın kararması nedeniyle 2 helikopterler söndürme çalışmasını tamamlarken, çalışmalar karadan yürütülüyor.
Ortaca ilçesinin Tepearası mahallesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 18.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı.
Helikopterler havanın karaması nedeniyle söndürme çalışmalarını tamamlarken, çalışmalar karadan sürdürülüyor.
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