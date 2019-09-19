Avukattan uygulama yapan polislere tehdit
Bursa'da polislerin uygulama noktasında durdurduğu bir avukatı darp ettiği iddia edilmişti. Avukatın ehliyeti olmadığı halde otomobil kullandığı, aracın daha önce trafikten men edildiği, ayrıca kendisine üst araması yapmak isteyen polis ekiplerine de 'kendinize haritadan yer beğenin' diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı.
Bursa'da yaşanan olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, trafik uygulama noktasında durmayarak yoluna devam eden 16 CZN 13 plakalı aracı takibe alarak durdurmak istedi. Yaklaşık 150 metre ileride durdurulan araç sürücüsüne ekipler araçtan inmesini ve gerekli evrakları ibraz etmelerini istedi.
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Hayir efendim vatandasa nasil hareket ediliyorsa size de aynen hareket edilecektir.Polisler yerden goge kadar haklidirlar.Hem ehliyetsiz hem araba trafikten men edilmis. Buolayin neresinde haklilik var..Polisler size az bile yapmislar.Polisler gorevlerini yapmislar.cevapla 19.09.2019 19:04
Yazıklar olsun polis arkadaşlara kendinize acımıyormusunuz bak aranamazmış niçin arıyorsunuz bunlar avukat değil Cumhurbaşkanı bunlar kadar itiraz edemezcevapla 19.09.2019 19:02
bu küstah,seviyesiz,barbar vesayetci kafa yapili sözde avukatlara ve bunlara destek veren ayni kafadaki vasayetci avukatlara lanet olsun bunlara yaptiklarindan ötürü en agir cezalar verilsin polisimizin itibari ile oynemaya bu soysuzlarin hic Hakki yoktur sayet bunlara Gereken cezalar verilmez ise polislerin itibari yok olur ve bundan sonra olusacak bu ve buna Benzer ahlaksiz olaylarda polisler hakli olarak görevlerini yapmayabilirler ve butür mahluklar jakobenler bildiklerini okumaya devam ederler,bagimsiz yargimizin bunlara yaptiklarindan ötürü gerken cezalari verecegine inanmak istiyorum bir vatandas olarak bunun takibcisi olacagim...cevapla 19.09.2019 18:03
Avukat olmuşun ama adam olamazmışsıncevapla 19.09.2019 17:27
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