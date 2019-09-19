20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Avukattan uygulama yapan polislere tehdit

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2019
AVUKATTAN UYGULAMA YAPAN POLİSLERE TEHDİT

'da polislerin uygulama noktasında durdurduğu bir avukatı darp ettiği iddia edilmişti. Avukatın ehliyeti olmadığı halde otomobil kullandığı, aracın daha önce trafikten men edildiği, ayrıca kendisine üst araması yapmak isteyen ekiplerine de 'kendinize haritadan yer beğenin' diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı.

'da yaşanan olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, trafik uygulama noktasında durmayarak yoluna devam eden 16 CZN 13 plakalı aracı takibe alarak durdurmak istedi. Yaklaşık 150 metre ileride durdurulan araç sürücüsüne ekipler araçtan inmesini ve gerekli evrakları ibraz etmelerini istedi.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
Gurkan Gokkaya. Gurkan Gokkaya.

Hayir efendim vatandasa nasil hareket ediliyorsa size de aynen hareket edilecektir.Polisler yerden goge kadar haklidirlar.Hem ehliyetsiz hem araba trafikten men edilmis. Buolayin neresinde haklilik var..Polisler size az bile yapmislar.Polisler gorevlerini yapmislar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 19.09.2019 19:04
Murat Daniş Murat Daniş

Yazıklar olsun polis arkadaşlara kendinize acımıyormusunuz bak aranamazmış niçin arıyorsunuz bunlar avukat değil Cumhurbaşkanı bunlar kadar itiraz edemez

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 19.09.2019 19:02
izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

bu küstah,seviyesiz,barbar vesayetci kafa yapili sözde avukatlara ve bunlara destek veren ayni kafadaki vasayetci avukatlara lanet olsun bunlara yaptiklarindan ötürü en agir cezalar verilsin polisimizin itibari ile oynemaya bu soysuzlarin hic Hakki yoktur sayet bunlara Gereken cezalar verilmez ise polislerin itibari yok olur ve bundan sonra olusacak bu ve buna Benzer ahlaksiz olaylarda polisler hakli olarak görevlerini yapmayabilirler ve butür mahluklar jakobenler bildiklerini okumaya devam ederler,bagimsiz yargimizin bunlara yaptiklarindan ötürü gerken cezalari verecegine inanmak istiyorum bir vatandas olarak bunun takibcisi olacagim...

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 19.09.2019 18:03
Babatual Babatual

Avukat olmuşun ama adam olamazmışsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 19.09.2019 17:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN