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Sultanbeyli'de okulda pencereden sarkan kız kendini boşluğa bıraktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
OKULDA PANİK! KENDİNİ BİR ANDA BOŞLUĞA BIRAKTI

'de bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek sınıfın penceresine çıkan bir birinci kattan aşağıya atladı. kız öğrenci hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'de bulunan bir okulda eğitim gören genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma girerek birinci kattan aşağı atladı. kız olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli'de okulda pencereden sarkan kız kendini boşluğa bıraktı | Video SULTANBEYLİ'DE OKULDA PENCEREDEN SARKAN KIZ KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI | VİDEO

PENCEREDEN SARKTI

Ortaokulda okuyan S.S isimli , iddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek birinci kattaki sınıfın penceresine çıktı. Bağırmaya başlayan kız öğrenci birinci kattaki pencereden aşağıya sarktı. Öğrenci tüm çabalara rağmen ikna olmayarak kendini aşağıya attı.



"AŞAĞI SARKIYORDU..."

Birinci kattan düşen öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, görgü şahitleri, "Aşağıya sarkıyordu. Ardından atladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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