Sultanbeyli'de okulda pencereden sarkan kız kendini boşluğa bıraktı
Sultanbeyli'de bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek sınıfın penceresine çıkan bir kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı. Yaralanan kız öğrenci hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sultanbeyli'de bulunan bir okulda eğitim gören genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma girerek birinci kattan aşağı atladı. Yaralanan kız olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
PENCEREDEN SARKTI
Ortaokulda okuyan S.S isimli kız öğrenci, iddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek birinci kattaki sınıfın penceresine çıktı. Bağırmaya başlayan kız öğrenci birinci kattaki pencereden aşağıya sarktı. Öğrenci tüm çabalara rağmen ikna olmayarak kendini aşağıya attı.
"AŞAĞI SARKIYORDU..."
Birinci kattan düşen öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, görgü şahitleri, "Aşağıya sarkıyordu. Ardından atladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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