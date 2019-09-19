İstanbul'da Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde ağaçlık alanda yangın
Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
TREN YOLUNU TEHDİT ETTİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit etti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
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