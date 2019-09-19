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İstanbul'da Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde ağaçlık alanda yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
STRATEJİK BÖLGEDE KORKUTAN YANGIN

'de Nükleer 'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

'de Nükleer 'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

TREN YOLUNU TEHDİT ETTİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

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