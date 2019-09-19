2019 E-Kurs ile DYK başvurusu başladı! EBA kurs girişi nasıl yapılır?
Öğrencilerin merakla beklediği 2019 E-Kurs ile DYK başvuruları bugün itibariyle başladı. Daha öncesinde EBA üzerinden alınan başvurular yeni dönemde DYK E Kurs ekranına taşındı. Başvuru yapmak isteyen on binlerce öğrenci arama motorunda EBA kurs girişi ekranına ulaşmaya çalışıyor. Birçok hizmeti beraberinde getiren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) e-kurs modülü hem öğrenciler hem de öğretmenler sınavlar ve dersleriyle ilgili tüm işlemleri hızlıca yapabiliyor. Peki EBA kurs girişi nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2019 yılı Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarına başvurular yoğun ilgi görüyor. On binlerce öğrenci E kurs DYK ekranından başvurularını tamamlayacak. 19 Eylül tarihinde başlayan kurs kayıt işlemleri 23 Eylül tarihine kadar sürecek. Önceden EBA ağı üzerinden alınan başvurular yeni eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e Kurs DYK ekranına taşındı. Peki EBA kurs girişi kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar…
EBA KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
19 Eylül tarihinde başlayan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları 23 Eylül tarihinde sona erecek. Yeni dönemde kurs başvurularından yararlanmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte E kurs giriş kayıtları hakkında merak edilenler…
ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,
Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.
E-KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
DYK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.
Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
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