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Son dakika: TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2019
TEM OTOYOLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ!

Bu sabah saatlerinde Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii istikametinde meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

, Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

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