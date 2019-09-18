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Bursa’da domuz bağıyla bağlanarak öldürülen anne kız cinayetinde flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2019
BURSA’DA DOMUZ BAĞIYLA BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLEN ANNE KIZ CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME

'da, eşi Hayat Meşail (29) ile kayınvalidesi Sabah Meşail'i (61), arkadaşıyla birlikte ile bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli Ali Hattab'ın (28) davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, annesi ile anneannesinin öldürüldüğü sırada evde olan ve çifte cinayete tanıklık eden çiftin 8 yaşındaki oğulları M.'nin dinlenmesine karar verildi.

Korkunç olay, Nisan ayında 'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndemeydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, kapısı açık olan daireye girdiği sırada bir kişi pencereden atlayarak, kaçtı. Polis, evde el ve ayakları ile bağlanmış, ağzı ve burnu koli bandıyla bantlanmış kadın cesedi buldu. Yapılan detaylı aramada ise, üzeri parke parçaları, halı ve valiz gibi eşyalar ile kapatılmış, yine el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı bantlı ikinci kadın cesedini bulundu. Kadınların Suriye uyruklu Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerinden anne- kızın katil zanlılarının Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad (21) olduğu ortaya çıktı.

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