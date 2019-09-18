Hatay'da 25 farklı noktada yangın çıktı
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 farklı noktada orman yangını çıktı. 24 farklı noktadaki alevler söndürülürken, bir noktada devam eden yangına müdahale sürüyor..
İlçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkilerinde 25 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.
250 PERSONEL SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de gelen 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve 250 personel ekip sevk edildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, 24 noktadaki yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini belirtti.
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