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Nevşehir'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2019
NEVŞEHİR'DE FECİ KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

'in Avanos ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan ve ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topaklı köyünde meydana geldi. Musa Kaan Sarıaslan yönetimindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil ile Necip Kılıç yönetimindeki 06 EV 5417 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücüler Musa Kaan Sarıaslan ve Necip Kılıç ile Gülhan Bahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan ve ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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