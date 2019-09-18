Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı
Bursa’da 18 yaşındaki Mert D., dişinin çekilmesi için yapılan uyuşturucu iğnenin, yeterince uyuşturmadığını öne sürerek tartıştığı diş hekimi Hamdi Gören’i bıçakladı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen genç, adliyeye sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Gören'in hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Olay saat 11.00 sıralarında Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mert D. dişini çektirmek için hastaneye geldi. Diş hekimi Hamdi Gören, gence, dişini uyuşturmak için iğne yaptı. İddiaya göre, Mert D. dişinin uyuşmadığını söyleyerek, sinirlendi. Çıkan tartışma sırasında da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, diş hekimi Hamdi Gören'i sol koltuk altından bıçakladı.
Sekreterin çığlıkları üzerine gelen güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi.
İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Gören, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert D. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Burada ifadesi alınan Mert D.'nin, dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini belirterek, "Doktor, dişime 2 defa iğne yaptı; fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi belirttim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mert D., adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan diş hekimi Hamdi Gören'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Eski eşini, çocuğunun gözü önünde...
- Gürültü şikayetinde 108 kaçak göçmen çıktı
- Adana'daki sahte içki imalathanesine baskın
- Nevşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
- Ağacın altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi
- Kütahya'da tırtıl istilası
- 44 düzensiz göçmen Muğla'da yakalandı
- Kendi inşa etti görenleri şaşırttı...
- Yerde bulduğu altınları eşine hediye etti
- BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!
- Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı! Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarabildi mi?
- BİM aktüel ürünler 20 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta teknolojik ürünlerle dolu!
- Club Brugge Galatasaray maç özeti | Brugge Galatasaray özet ve önemli anları!
- FED faiz kararı ne oldu? 18 Eylül FED faiz kararına göre dolar ne olur?
- Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Club Brugge Galatasaray maçı radyodan dinle! Club Brugge Galatasaray maçı canlı radyo yayını var mı?
- C. Brugge Galatasaray şifresiz veren kanallar - Brugge Galatasaray maçını veren yabancı kanallar listesi!
- C.Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım izle! - 2019 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izleme yolları!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi özet ve golleri! - 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç özetleri
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…