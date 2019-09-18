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Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2019
DİŞİ UYUŞMADI, DİŞ HEKİMİNİ BIÇAKLADI

’da 18 yaşındaki Mert D., dişinin çekilmesi için yapılan uyuşturucu iğnenin, yeterince uyuşturmadığını öne sürerek tartıştığı Hamdi Gören’i bıçakladı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen genç, adliyeye sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Gören'in hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Olay saat 11.00 sıralarında Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mert D. dişini çektirmek için hastaneye geldi. Hamdi Gören, gence, dişini uyuşturmak için iğne yaptı. İddiaya göre, Mert D. dişinin uyuşmadığını söyleyerek, sinirlendi. Çıkan tartışma sırasında da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, diş hekimi Hamdi Gören'i sol koltuk altından bıçakladı.

Sekreterin çığlıkları üzerine gelen güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Gören, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert D. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Burada ifadesi alınan Mert D.'nin, dişinin tedavisi için hastaneye gittiğini belirterek, "Doktor, dişime 2 defa iğne yaptı; fakat dişim uyuşmayınca başka tarihte gelmemi söyledi. Ben de daha sonra gelemeyeceğimi belirttim. Tartışma çıkınca yanımdaki bıçakla doktoru bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mert D., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan diş hekimi Hamdi Gören'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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