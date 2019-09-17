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Son dakika: Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2019
SON DAKİKA: HATAY'DA 25 FARKLI NOKTADA ORMAN YANGINI

'da Amanos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada orman yangını çıktı. 22 farklı noktadaki alevler söndürülürken, 3 farklı noktada devam eden yangına müdahale sürüyor.

Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi. Neden kaynaklandığı bilinmeyen yangınlarda 25 farklı noktada alevler yükseldi.

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Yangını 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi, 250 itfaiye personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaş söndürmeye çalıştı.

22 farklı noktadaki alevler söndürülürken, 3 farklı noktada devam eden yangına müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından 'yangın' açıklaması TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN 'YANGIN' AÇIKLAMASI
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