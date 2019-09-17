Pitbull besleyen bir kişiye 23 bin 406 lira para cezası

Van'ın İpekyolu ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza yazıldı. Anne pitbull ve 2 yavrusu ise Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri, kentte en tehlikeli 10 köpek ırkı arasında yer alan pitbull beslendiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

ANNE PİTBULL VE YAVRULARI BARINAĞA SEVK EDİLİ

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket ederek, "Tehlikeli Köpekler'' arasında yer alan pitbull terrier cinsi köpeği bulunduran S.U. isimli bir kişiye 23 bin 406,00 TL İdari Para Cezası uygulanırken, anne köpek ve 2 yavrusu Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.