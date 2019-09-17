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Pitbull besleyen bir kişiye 23 bin 406 lira para cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2019
PİTBULL BESLEYEN BİR KİŞİYE PARA CEZASI

'ın İpekyolu ilçesinde tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "" besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza yazıldı. Anne pitbull ve 2 yavrusu ise Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri, kentte en tehlikeli 10 köpek ırkı arasında yer alan beslendiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

ANNE PİTBULL VE YAVRULARI BARINAĞA SEVK EDİLİ

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket ederek, "Tehlikeli Köpekler'' arasında yer alan pitbull terrier cinsi köpeği bulunduran S.U. isimli bir kişiye 23 bin 406,00 TL İdari Para Cezası uygulanırken, anne köpek ve 2 yavrusu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

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