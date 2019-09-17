Antalya’yı yasa boğan veda! Rus turist son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, deniz paraşütünün halatının kopması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Rus turist Mark Mitrafanov'un cenazesi aynı kazada yaralanan annesinin de katıldığı törenle toprağa verildi.

Antalya'da, deniz paraşütünün halatının kopması sonucu meydana gelen kazada annesi ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rus turist, kentte son yolculuğuna uğurlandı.

Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mark Mitrafanov'un (18) cenazesi, aynı kazada yaralanan annesi Valentina Kulishova ve yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alındı. Gencin cenazesi, Kaleiçi'ndeki kilisede yapılan törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yüzünün büyük bir bölümü sargıyla kaplı olan, güçlükle yürüdüğü ve ayakta durduğu görülen Kulishova, oğlunun cenazesinin başında uzun süre gözyaşı döktü.

Ailenin Türkiye'yi çok sevdiği ve bu nedenle cenazenin Antalya'da defnedilmesini istediği öğrenildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE HALATI KOPTU

Konyaaltı ilçesinde, cumartesi günü şiddetli rüzgar nedeniyle halatı kopan deniz paraşütü yaklaşık 300 metre savrulmuş, 5 yıldızlı bir otelin palmiyelerine takılan paraşütteki 2 Rus turist yaralanmıştı. Yaralı turistlerden Mark Mitrafanov kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.