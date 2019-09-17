Antalya’yı yasa boğan veda! Rus turist son yolculuğuna uğurlandı
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, deniz paraşütünün halatının kopması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Rus turist Mark Mitrafanov'un cenazesi aynı kazada yaralanan annesinin de katıldığı törenle toprağa verildi.
Antalya'da, deniz paraşütünün halatının kopması sonucu meydana gelen kazada annesi ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rus turist, kentte son yolculuğuna uğurlandı.
Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mark Mitrafanov'un (18) cenazesi, aynı kazada yaralanan annesi Valentina Kulishova ve yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alındı. Gencin cenazesi, Kaleiçi'ndeki kilisede yapılan törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Yüzünün büyük bir bölümü sargıyla kaplı olan, güçlükle yürüdüğü ve ayakta durduğu görülen Kulishova, oğlunun cenazesinin başında uzun süre gözyaşı döktü.
Ailenin Türkiye'yi çok sevdiği ve bu nedenle cenazenin Antalya'da defnedilmesini istediği öğrenildi.
ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE HALATI KOPTU
Konyaaltı ilçesinde, cumartesi günü şiddetli rüzgar nedeniyle halatı kopan deniz paraşütü yaklaşık 300 metre savrulmuş, 5 yıldızlı bir otelin palmiyelerine takılan paraşütteki 2 Rus turist yaralanmıştı. Yaralı turistlerden Mark Mitrafanov kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Hakkari'de terör operasyonu
- Uyuşturucu satan 17 kişiye gözaltı
- Canlı yayında cezaevine girdi!
- Dev piton kadını yuttu!
- Son dakika: Hatay'da 25 farklı noktada orman yangını
- İzleyen herkesin gözünden kaçtı! İşte o hata...
- Pitbull besleyen bir kişiye para cezası
- Evlat nöbeti tutan aileyi tehdit etmişti! HDP'li isim tutuklandı
- Masa olarak kullanılan taşın şaşırtan gerçeği
- 12 gün öpüp koklayabilmişti! İşte Erkal'ın kızının son hali
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?
- Çukur 68. son bölüm izleyicilerle buluştu! Çukur 69. yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayında
- Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi? Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?