Adana'da kadını dövüp üstüne siyah sıvı döktüler! Ne olduğu araştırılıyor
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
Adana'da 2 kişi tarafından darbedilip, üzerine siyah renkli sıvı dökülen müteahhit ve işletmeci Ebru Berköz Karaca, hastanede tedaviye alındı. Dökülen maddenini ne olduğu araştırılıyor.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı.
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