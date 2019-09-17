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Adana'da kadını dövüp üstüne siyah sıvı döktüler! Ne olduğu araştırılıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
KADINI DÖVÜP SİYAH SIVI DÖKTÜLER! NE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

'da 2 kişi tarafından darbedilip, üzerine siyah renkli sıvı dökülen müteahhit ve işletmeci , hastanede tedaviye alındı. Dökülen maddenini ne olduğu araştırılıyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bulvarı'nda meydana geldi. Göl Kenarı Yolu'nda işletmecilik yapan , daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı.

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