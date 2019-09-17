Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki Derya'dan 6 gündür haber yok

Antalya'da geçtiğimiz hafta perşembe günü evden ayrılan 13 yaşındaki Derya Hınıl'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Hınıl ailesi, el ilanlarıyla sokak sokak dolaşıp, hayatından endişe ettiği Derya'yı arıyor.

Kepez'e bağlı Güneş Mahallesi'nde oturan Nazlı- Abdulkadir Hınıl çiftinin 9 çocuğundan Derya Hınıl, 12 Eylül Perşembe günü saat 17.30 sıralarında evden çıktı. Yakındaki marketten alışveriş yapan Derya'dan bir daha haber alınamadı. Aile, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Derya'nın bulunması için çalışma başlattı.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Hınıl ailesi de kızlarını bulmak için seferber oldu. El ilanları bastırarak, kentin çeşitli yerlerine asan aile bireyleri, Derya'yı görenlerden polise bildirmelerini istedi. Turizm sektöründe çalışan, Derya'nın ağabeyi Mehmet Hınıl (22), kardeşinin hayatından endişe ettiklerini söyledi.

'KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Kayıp başvurusunda bulunduklarını kaydeden Hınıl, "1000 tane el ilanı bastırıp, her yere astık. Her yerde arıyoruz. Cep telefonu kullanmıyor. Evimize yakın yerdeki büfede çalışıyordu. Kardeşimin kaçırıldığını düşünüyoruz; çünkü kimliğini yanına almamış. Eşyaları da evde. Evden çıkarken sitenin güvenlik kamerasında görülüyor. Marketten alışveriş yaparken de görüntüsü var. Yanında hiç eşyası yok. Bu nedenle kaçırıldığını düşünüyoruz" dedi.