Kocaeli'de yaşlı adam köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı bir kişi eline taşlar alarak yerde yatan köpeğe doğru yürüdü. Bu sırada iki çocuk, Amca dur amca diyerek uyarmaya çalıştı. Yaşlı kişi yerde yatan köpeğe büyük bir taşı hızla attı.

ÇOCUĞA DA TAŞ ATTI

Köpek canının yanmasıyla yerinden kalkarak kaçarken, bu sırada bir çocuk, Dayı ne yapıyorsun diyerek yaşlı adamın üzerine doğru gitti. Yaşlı adam çocuğa tokat savurarak elindeki diğer taşı çocuğun üzerine attı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Taş çocuğun vücuduna isabet ederken, yaşlı adam çocuğun üzerine yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki oluştu. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri paylaşırken, kurumları da harekete geçmesi için işaretledi.