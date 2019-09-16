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Kocaeli'de yaşlı adam köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
İNSANLIK DIŞI OLAY! YAŞLI ADAM BAKIN NE YAPTI

'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı bir kişi eline taşlar alarak yerde yatan köpeğe doğru yürüdü. Bu sırada iki çocuk, Amca dur amca diyerek uyarmaya çalıştı. Yaşlı kişi yerde yatan köpeğe büyük bir taşı hızla attı.

Kocaeli'de yaşlı adam köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı | Video KOCAELİ'DE YAŞLI ADAM KÖPEĞE VE KENDİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞAN ÇOCUĞA TAŞ ATTI | VİDEO

ÇOCUĞA DA TAŞ ATTI

Köpek canının yanmasıyla yerinden kalkarak kaçarken, bu sırada bir çocuk, Dayı ne yapıyorsun diyerek yaşlı adamın üzerine doğru gitti. Yaşlı adam çocuğa savurarak elindeki diğer taşı çocuğun üzerine attı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Taş çocuğun vücuduna isabet ederken, yaşlı adam çocuğun üzerine yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki oluştu. kullanıcıları görüntüleri paylaşırken, kurumları da harekete geçmesi için işaretledi.

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Fatos Fatos

Geberesice taş atan elin kopsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 17:19
Murat Murat

Akılın yaşla alakası olmadığını bir kez daha gördük. Yazıklar olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 16.09.2019 13:52
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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