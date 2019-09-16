Bahçe duvarında tarihi keşif
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi Yesemek Heykel Atölyesi'nde devam eden kazı çalışmaları için yüzey araştırması yapan ekip, bir evin çevresine 50 yıl önce yapılan bahçe duvarında kullanılmış 'Geç Roma Dönemi'ne ait mezar taşı buldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında, tarihi Yesemek Heykel Atölyesi ve Taş Ocağı'nda devam eden kazı çalışmaları sırasında çevrede yüzey araştırması yapan ekip, bir evin briketten bahçe duvarında kullanılan garip şekilli bir taş fark etti. Ekip yakından incelediği taşın, Geç Roma Dönemi'nden, M.Ö. 3-4'üncü yüzyıllara ait mezar taşı olduğunu belirledi. Nahsen Korkmaz'a ait evin bahçe duvarındaki taşın 50 yıl önce tarlada bulunarak duvar yapılırken buraya yerleştirildiği öğrenildi. Ekibin tesadüfen bulduğu taşın üzerine Grekçe ile yazılan yazıtta ise 'Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı' ibaresinin yer aldığı belirlendi.
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