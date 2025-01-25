Bursa’da galeride yangın! Otomobiller alevlere teslim oldu

Galerinin park alanındaki araçların bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da bir oto galerisinde çıkan yangında 13 araç hasar gördü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın yan tarafta bulunan oto tamirhanesine de sıçradı. Yaklaşık 10 itfaiye aracı, 1 tanker ve 40 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 10 aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında 3 araçta da hasar oluştu.