Yurt dışına aylık 80 milyon lira para aktarmışlar! Adana’da operasyon

Yasa dışı bahis parasını yurt dışına aktarmak için ofis açtılar (İHA)

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenilen Z.D.'nin, "Daha önce kendi çapımda iddia oynuyor ve oynatıyordum, ancak para tatlı gelince işi büyütmek istedim. Kolay yoldan para kazanmanın cazibesine kapıldım" dediği bildirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan K.Ö. ve A.Ö. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılırken, Z.D. ile birlikte 6 kişi de tutuklandı. Baskında ele geçirilen onlarca dizüstü bilgisayar ve cep telefonuyla ilgili teknik incelemenin de sürdüğü belirtildi.