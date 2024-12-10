Van’da üst üste zincirleme kazalar! Ölü ve yaralılar var

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen ve yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.