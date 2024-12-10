Van’da üst üste zincirleme kazalar! Ölü ve yaralılar var

Van-Erciş kara yolunun 27'nci kilometresindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde 2 kilometre arayla iki ayrı kaza meydana geldi.
Van-Erciş kara yolunda meydana gelen ve yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.
ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
VALİ BALCI: YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Vali Ozan Balcı yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.
Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Balcı, "İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz." dedi.