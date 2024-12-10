Çocuklarının gözü önünde katledildi! Dehşet anları ortaya çıktı

Kan donduran olay, 27 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. 26 yaşındaki kızı Z.Ç. ve 22 yaşındaki oğlu A.E.Ç. ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin , kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin 'in saldırısına uğradı.

"BABAM BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen Çetin'in kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi.

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise şunları anlattı: "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü."