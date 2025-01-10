Mercedes'te deprem! Satışlarda büyük düşüş

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Mercedes'in araç satışları geçen yıl 2023'e göre yüzde 4 oranında düşüş yaşadı. Mercedes toplamda 2 milyon 389 bin araç sattı.

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 10.01.2025 15:37 PAYLAŞ ABONE OL

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz Group'un araç satışları, geçen yıl 2023'e göre yüzde 4 düştü.



Mercedes-Benz Group'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin satışları geçen yıl 2023'e kıyasla, yüzde 4 azalarak 2 milyon 389 bine geriledi.



Şirketin hafif ticari araç satışı (van), söz konusu dönemde yüzde 9 gerileyerek 405 bin 600 oldu.

Mercedes'in elektrikli araç satışları da geçen yıl yüzde 22 azalarak 204 bin 600'e indi. (AA)



Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları da geçen yıl yüzde 22 azalarak 204 bin 600'e indi.



Sadece Mercedes-Benz'in satışı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 düşerek, 1 milyon 983 bin 400 olarak kayıtlara geçti.



Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan Çin'deki satışları 2023'te yüzde 7 düşüşle 683 bin 600'e, Avrupa satışları yüzde 3 gerileyerek 641 bin 800'e indi.