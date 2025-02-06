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YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM | 2025 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, hangi tarihte?

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için geri sayım başladı. Adaylar, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ise gündemdeki bir diğer önemli soru. Peki 2025 YÖKDİL sınav ne zaman? İşte sınavla ilgili en son gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 14:10
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YÖKDİL sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM | 2025 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, hangi tarihte?

YÖKDİL sınavı için başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı ve sınav tarihinin ne olduğunu merak ediyor. İşte bu soruların cevapları...

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2025-YÖKDİL/1: Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) için başvuran adaylar, sınav giriş yerlerini gösteren belgelerini artık edinebilirler. Sınavın tarihine kısa bir süre kala yapılan bu duyuru, adayların sınav gününe hazırlıklarını yapabilmeleri açısından önem taşıyor.

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Giriş Belgesine Erişim Nasıl Sağlanacak?

2025 YÖKDİL/1 sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren alabilecekler. Belgelere, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanabilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI ÖSYM

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Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların, sınav saatine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek YÖKDİL/1 sınavına katılacak olan adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Bu nedenle sınav yerlerine zamanında ulaşmak için gerekli önlemleri almanız tavsiye ediliyor.

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