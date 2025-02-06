Mısır Çarşısı yangın son durum ne, söndürüldü mü? Yangın neden çıktı, yaralı var mı?

Saat 12.45 sıralarında, Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine hızla intikal eden Eminönü, Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti ve yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

Restoranda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. (DHA)

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği, yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "06.02.2025 Perşembe günü saat 12.50 sıralarında Fatih Eminönü Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı binada yangın çıkmıştır. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, ekiplerin duman tahliyesi çalışmaları sürmektedir. İlk belirlemelere göre yangın, restoranın mutfak bölümünde çıkmıştır ve ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış nedeni, teknik incelemeler sonrasında belirlenecektir."