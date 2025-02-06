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Mısır Çarşısı yangın son durum ne, söndürüldü mü? Yangın neden çıktı, yaralı var mı?

Fatih Eminönü'nde, Mısır Çarşısı'nın yanındaki bir restoranda bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 12.45 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın mutfak bölümünde meydana geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 13:10 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:57
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Mısır Çarşısı yangın son durum ne, söndürüldü mü? Yangın neden çıktı, yaralı var mı?

Fatih Eminönü'nde, Mısır Çarşısı'nın yanındaki bir restoranda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Eminönü'nde, tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki beş katlı bir binada yangın çıktı (AA)Fatih Eminönü'nde, tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki beş katlı bir binada yangın çıktı (AA)

Yangın Mutfakta Başladı

Saat 12.45 sıralarında, Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine hızla intikal eden Eminönü, Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti ve yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

Restoranda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. (DHA)Restoranda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. (DHA)

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği, yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "06.02.2025 Perşembe günü saat 12.50 sıralarında Fatih Eminönü Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta bulunan 5 katlı binada yangın çıkmıştır. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup, ekiplerin duman tahliyesi çalışmaları sürmektedir. İlk belirlemelere göre yangın, restoranın mutfak bölümünde çıkmıştır ve ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış nedeni, teknik incelemeler sonrasında belirlenecektir."

Eminönü'nde, tarihi Mısır Çarşısı'na yakın bir bölgede yangın çıktı. (DHA)Eminönü'nde, tarihi Mısır Çarşısı'na yakın bir bölgede yangın çıktı. (DHA)

Yangında Maddi Hasar Meydana Geldi

Yangının etkisiyle restoranın mutfak kısmında büyük maddi hasar meydana gelirken, çevre binalarda da duman nedeniyle rahatsızlık yaşandı. Olayın ardından, restoranda çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar paniğe kapılmadan tahliye edilerek güvenli bölgelere yönlendirildi.

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