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Denizde dehşet! Köpek balığı canından etti! Girişler yasaklandı

Ünlü bir tatil beldesinde denize giren turist dehşet dolu anlar yaşadı. Köpek balığı saldırısına uğrayan turist korkunç şekilde can verdi. Başka bir turistin yaralandığı olayda yetkililer tarafından yapılan açıklamada iskeleden denize girmenin yarından itibaren 2 günlüğüne yasaklandığı bildirildi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 18:42
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DENİZDE DEHŞET!

Denize girerek tatilinin tadını çıkarmak isteyen turist dehşeti yaşadı. Korkunç olayda turist hayatını kaybederken bir diğer turist ise yaralandı

Dehşetin adresi Mısır. Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin tatil beldesi Marsa Alam'da köpek balığı saldırısında bir turistin hayatını kaybettiği bir turistin de yaralandığı kaydedildi. Turistlerin uyruklarına ilişkin açıklama yapılmazken, iskeleden denize girmenin yarından itibaren 2 günlüğüne yasaklandığı aktarıldı.

2 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Bakanlık, saldırının Marsa Alam'ın kuzeyindeki iskelelerin yakınında belirlenen yüzme bölgesinin dışındaki derin sularda meydana geldiğini belirterek, iskelelerden denize girmenin yasak olduğunu ve iskelelerin Pazartesi gününden itibaren iki gün süreyle kapatılacağını açıkladı.

2023 yılının Haziran ayında kaplan köpek balığı saldırısında Rus bir turist hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir turist teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de kaybolmuştu.

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