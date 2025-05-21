Yıkım yapılan noktada dehşet! Dairenin içine girdi çalışmalar durduruldu

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Ökse Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın yıkım çalışması esnasında kopan moloz parçası, yan tarafta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairenin içerisine girdi.

Fotoğraf-İHA

DUVAR YIKILDI DEHŞET YAŞANDI

O sırada büyük panik yaşayan daire sakinleri, durumu yıkımı gerçekleştiren çalışanlara bildirdi. İnşaat çalışmaları bir süre durdurulurken, dairenin içine giren moloz çıkarıldı, yıkılan duvar ise örüldü.

"HASAR VERMİŞ"

Olayla ilgili konuşan daire sahibi Mustafa Cumhur Vardar, "Olay olduktan sonra geldim ben, oğlum içerdeydi Allah'tan ona bir şey olmadı. Şirket yetkilisi geldi ve karşılayacağız dedi. Duvar yıkılmış, içerdeki eşyalara da hasar vermiş" dedi.