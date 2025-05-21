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Yıkım yapılan noktada dehşet! Dairenin içine girdi çalışmalar durduruldu

İstanbul'da gündüz saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir binada yıkım yapılırken binada kopan moloz yan tarafta bulunan bir dairenin içine düştü. Duvarı yıkarak içeri giren moloz dehşete neden olurken çalışmalar kısa süreliğine durduruldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2025 18:34 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 19:05
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Yıkım yapılan noktada dehşet! Dairenin içine girdi çalışmalar durduruldu

Fatih'te yıkımı yapılan binadan kopan moloz, yan taraftaki binanın duvarını kırarak evin içerisine girdi. Olayda yaralanan olmazken, yan binadaki daire hasar aldı.

DAİRENİN İÇİNE GİRDİ ÇALIŞMALAR DURDURULDU

BİNADAN KOPUP YAN TARAFTAKİ DAİREYE DÜŞTÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Ökse Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın yıkım çalışması esnasında kopan moloz parçası, yan tarafta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairenin içerisine girdi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

DUVAR YIKILDI DEHŞET YAŞANDI

O sırada büyük panik yaşayan daire sakinleri, durumu yıkımı gerçekleştiren çalışanlara bildirdi. İnşaat çalışmaları bir süre durdurulurken, dairenin içine giren moloz çıkarıldı, yıkılan duvar ise örüldü.

"HASAR VERMİŞ"

Olayla ilgili konuşan daire sahibi Mustafa Cumhur Vardar, "Olay olduktan sonra geldim ben, oğlum içerdeydi Allah'tan ona bir şey olmadı. Şirket yetkilisi geldi ve karşılayacağız dedi. Duvar yıkılmış, içerdeki eşyalara da hasar vermiş" dedi.

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