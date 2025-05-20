Kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji’den açıklama: Termometreler 40 dereceyi gösterecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Türkiye genelinde sıcaklık değişimleri yaşanacağı belirtilen rapora göre; bazı illerde hava sıcaklıkları 40 dereceye ulaşacak. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'de sıcaklık artışı beklenirken, Batı Karadeniz'de ise hissedilir bir serinleme öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında artması bekleniyor. Bu artışla birlikte bu bölgelerde bunaltıcı günler yaşanabilir.