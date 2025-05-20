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Kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji'den açıklama: Termometreler 40 dereceyi gösterecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki bir haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Ülkenin genelinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı illerde sıcaklıkların 39 ila 40 dereceye kadar yaklaşması beklenirken, sağanak yağış uyarıları da yapıldı. Yazı aratmayan bu sıcaklıklarşa birlikte vatandaşları uyarı yapılırken işte hava durumu tahminlerine ilişkin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 23:03
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Kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji’den açıklama: Termometreler 40 dereceyi gösterecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Türkiye genelinde sıcaklık değişimleri yaşanacağı belirtilen rapora göre; bazı illerde hava sıcaklıkları 40 dereceye ulaşacak. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'de sıcaklık artışı beklenirken, Batı Karadeniz'de ise hissedilir bir serinleme öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında artması bekleniyor. Bu artışla birlikte bu bölgelerde bunaltıcı günler yaşanabilir.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

BATI KARADENİZ'DE SERİNLEME BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de ise 2 ila 4 derece azalması tahmin ediliyor. Bu düşüşle birlikte bölge halkı kısa süreli de olsa daha serin bir havayla karşılaşacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

AYDIN'DA 40 DERECE GÖRÜLEBİLİR

Raporda dikkat çeken illerin başında Aydın geliyor. Özellikle pazar günü Aydın'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. İzmir ve Denizli'de ise sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkacağı bildirildi. Sıcak havanın özellikle Ege Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

ADANA, KAHRAMANMARAŞ VE KİLİS DİKKAT!

Güney illerinde de yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Adana, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcaklıkların 35 ila 39 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sıcak çarpması riskine karşı uyarıyor.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

VATANDAŞLARA UYARI!

Meteoroloji yetkilileri, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bölgelerde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin daha dikkatli olması isteniyor.

İşte bir haftalık hava tahminlerine ilişkin detaylar...

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İşte bir haftalık hava tahminlerine ilişkin detaylar... Ü

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İşte bir haftalık hava tahminlerine ilişkin detaylar...

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İşte bir haftalık hava tahminlerine ilişkin detaylar...

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İşte bir haftalık hava tahminlerine ilişkin detaylar...

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

İşte bir haftalık hava tahminlerine ilişkin detaylar...

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