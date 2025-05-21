Tüyler ürperten cinayette pes dedirten savunma! Genç kızı vahşice katletti: Boynuna jilet attım

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ACILI BABA: OTOPSİDE MADDE KULLANDIĞI ÇIKMADI

Davaya katılan S.T'nin babası Fehmi T. ise Yusuf Ç.'nin kızını tehdit ettiğini savunarak, "Yusuf bana mesaj attı. Mesajda kızımı sevdiğini yazıyordu. Yusuf kızımın önceki iş yerinde tehdit etti kendi mahallemizdeki bir markette işe girdi. Sonra yine rahatsız etti. Otopsisinde madde kullandığı çıkmadı. Bir AVM önünde de kızımı sıkıştırmış. O da halasını aramış. Halası kurtarmış. Eski iş yerinde de müdürü Yusuf'u uyarmış ve eylemlere devam edersen durumu kolluğa bildireceğini söylemiş" diye konuştu.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, duruşmanın 16 Haziran'a ertelenmesine ve sanık Yusuf Ç.'nin tutukluk halinin devamına karar verdi.