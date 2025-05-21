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Tüyler ürperten cinayette pes dedirten savunma! Genç kızı vahşice katletti: Boynuna jilet attım

Duyanların kanını donduran cinayet Afyonkarahisar'da yaşandı. Parkta tartıştığı kız arkadaşının boğazını kesip ardından kanala atan katil Yusuf Ç. mahkemede cinayeti anlattı. Yusuf Ç.'nin sözleri tüyler ürpertti. Cinayeti anlatan katil olay günü kız arkadaşının yanına gitmediğini belirterek "Sen adam mısın dedi. Bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım. Korktum bir abla geçiyordu arkamdan polisi arayacağını söyledi. Ben de kaçtım." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:20 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 22:38
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Tüyler ürperten cinayette pes dedirten savunma! Genç kızı vahşice katletti: Boynuna jilet attım

Afyonkarahisar'da parkta tartıştığı kız arkadaşının boğazını jiletle keserek katleden katil zanlısı mahkemede, "Sen adam mısın, diyerek bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım" dedi.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

KORKUNÇ CİNAYETTE KATİLİN SÖZLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

2024 yılının Ağustos ayında, Yusuf C., parkta tartıştığı kız arkadaşı S.T'yi boğazını keserek öldürüp kanala atmıştı. Olayın ardından açılan davanın ilk duruşması Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Yusuf Ç., tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

"BOYNUNA JİLET ATTIM KAÇTIM"

Duruşmada mahkemede ifade veren sanık Yusuf Ç., kan donduran olayı soğuk kanlılıkla anlattı. Olay günü Sultan'ın yanına gitmediğini söyleyen Yusuf Ç., "Sen adam mısın dedi. Bana vurdu. Boğazını sıkınca olanlar oldu. Boynuna jilet attım. Korktum bir abla geçiyordu arkamdan polisi arayacağını söyledi. Ben de kaçtım. Sosyal medyada tanıştık. Müstehcen görüntülerinden dolayı ayrılmak istedim. Bu süreçte hamile olduğunu öğrendim. Bana şiddet uyguluyordu. Madde kullanmaya zorladı" dedi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

ACILI BABA: OTOPSİDE MADDE KULLANDIĞI ÇIKMADI

Davaya katılan S.T'nin babası Fehmi T. ise Yusuf Ç.'nin kızını tehdit ettiğini savunarak, "Yusuf bana mesaj attı. Mesajda kızımı sevdiğini yazıyordu. Yusuf kızımın önceki iş yerinde tehdit etti kendi mahallemizdeki bir markette işe girdi. Sonra yine rahatsız etti. Otopsisinde madde kullandığı çıkmadı. Bir AVM önünde de kızımı sıkıştırmış. O da halasını aramış. Halası kurtarmış. Eski iş yerinde de müdürü Yusuf'u uyarmış ve eylemlere devam edersen durumu kolluğa bildireceğini söylemiş" diye konuştu.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, duruşmanın 16 Haziran'a ertelenmesine ve sanık Yusuf Ç.'nin tutukluk halinin devamına karar verdi.

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