Yeni yıl öncesi faizsiz kredi fırsatı! 3 ay erteleme ve ayda 3.333 TL taksitle

Aralık ayı boyunca bankalar tarafından yeni yıl öncesi faizsiz krediler duyuruldu. Yeni yılda vatandaşların artan nakit ihtiyacını karşılamak için faizsiz kredi veren bankalar arasında QNB, Akbank, Garanti BBVA ve Türkiye İş Bankası bulunuyor. %0 faizli kredi kampanyaları Aralık ayı boyunca devam edecek. İşte faizsiz kredi kampanyası detayları…

Faizsiz Kredi Kampanyası

QNB kampanya kapsamında, 20 bin TL'lik krediye 6 ay vadeyle sahip olunabiliyor. Ayrıca, kullanıcılar isterse ödemeyi 3 ay erteleme seçeneğinden de faydalanabiliyor. Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası gibi bankalar, bu özel kampanya ile faiz yükü olmadan nakit ihtiyacını karşılamak isteyenlere büyük bir avantaj sunuyor. Daha fazla nakit ihtiyacına sahip olanlara bankalar faizsiz nakit avans fırsatı da sunuyor. Faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak için son tarih 31 Aralık 2024

Faizsiz Kredi Ödeme Tutarları

QNB

Kredi Tutarı: 20.000 TL

Vade: 6 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 3.333,33 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 20.000,00 TL

Aylık Faiz Oranı: %0

Akbank

Kredi Tutarı: 20.000 TL

Vade: 6 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 3.333,33 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 20.000,00 TL

Aylık Faiz Oranı: %0

İş Bankası

Kredi Tutarı: 20.000 TL

Vade: 3 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 6.666,66 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 20.000,00 TL

Aylık Faiz Oranı: %0

Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 20.000 TL

Vade: 6 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 3.333,33 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 20.000,00 TL

Aylık Faiz Oranı: %0

Başvuru Şartları Nelerdir?

- Mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olmanız,

- 18 yaşını doldurmuş olmanız,

- Kredi notunun en az 1200 puan olması,

- Düzenli bir gelir beyan edebilmeniz gerekiyor.

Mobil uygulama üzerinden hesap açma işlemlerini tamamlamayanlar, kampanyadan faydalanamıyor. Başvurunuzu tamamladıktan sonra krediniz anında kullanıma hazır hale geliyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler, bankaların mobil bankacılık uygulamasını indirerek hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilir. Detaylı bilgiye bankaların resmi web sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz.