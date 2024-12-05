Pendik’te kurye ölümden döndü! Çarpıp kaçan sürücü yakalandı

'ARKASINA BAKMADAN KAÇTI'

Öztürk, "Kaçan kişi nasıl bir vicdana sahip bilmiyorum. En azından insan bir merak eder, döner bakar. Öldü mü, yaşıyor mu? Belki bir yardımcı olmaya çalışır. Arkasına bakmadan kaçtı. Bu durum da bizi üzdü. Kuryemizin uygulaması var, acil butonuna bastım. Oradan bana ulaştılar. Gerekli bilgileri onlara da verdim. Polisler de yanımızdaydı, hızlıca gerekli yardımları yaptılar. Çarşamba akşamı 21.50 sularında oldu. Sepetimde 2-3 sipariş vardı. Sonuncu siparişe gidecektim, nasip olmadı. İki kızım var, birisi ortaokula gidiyor diğeri bebek 13 aylık. Allah onlara bağışladı." ifadelerini kullandı.