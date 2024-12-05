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Hamamda soba faciası! 2 kişi ölü bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Hamama müşteri olarak gelen 55 yaşındaki B.N. ile tellak Ş.A. (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:15
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HAMAMDA SOBA FACİASI! ÖLÜ BULUNDULAR

İlçedeki bir hamamın erkekler bölümüne gelen B.N. ile tellak Ş.A.'nın yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HAMAM ÇALIŞANI VE MÜŞTERİ ÖLÜ BULUNDU

İhbarla hamama sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, B.N. ile Ş.A.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hamamı boşaltan ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü (DHA)

Hamamda ölçüm yapan AFAD görevlileri, sobadan yüksek miktarda karbonmonoksit gazı sızdığını tespit etti. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü (DHA)

Hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü (DHA)

Hamamda sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü (DHA)

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