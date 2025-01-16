2024'ün 'en'leri belli oldu! Sıcaklık rekoru Şanlıurfa'da en soğuk yer ise...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Türkiye'de yılın en yüksek sıcaklığı 20 Haziran günü 47,8 derece ile Şanlıurfa'da ölçüldü. En soğun gün ise 29 Şubat günü -34,3 derece ile Ardahan'da yaşandı. En yüksek yağış 13 Şubat'ta Antalya Kepez'e düşerken, en yüksek kar kalınlığı ise 6 Mart'ta Van'da ölçüldü.

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:00 PAYLAŞ ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde 2 bin 59 gözlem istasyonundan aldığı verilerle 2024 yılında Türkiye'de ölçülen rekor hava değerlerini açıkladı. Buna göre yılın en sıcak günü 20 Haziran'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47,8 derece ile yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeri ise 12 Haziran'da 44,6 derece ile Aydın'da ölçüldü.

Ardahan soğuğundan bir görüntü (AA) EN SOĞUK GÜN 29 ŞUBAT

Yılın en soğuk günü 29 Şubat'ta -34,3 derece ile Ardahan Göle'de yaşandı. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise -31,3 derece ile Ardahan'da kaydedildi.