Bakanlık paylaştı! Pul bibere hile bulaştırdılar

Söz konusu ürünlerin en çok kullanılan internet alışveriş sitelerinde satılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu kez özellikle baharatta yapılan oyun gözler önüne serildi. Bora bora premium ipek pul biber ismiyle satılan pul biberde hem gıda boyası hem de gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Sahte pul biberi anlamanın yolları

SAHTE PUL BİBER NASIL ANLAŞILIR?

Peki sofralardan eksik edilmeyen pul biberin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Mutfakta sıklıkla kullanılan pul biber, farkında olmasak bile sahte çıkabiliyor. En çok kullanılan baharat türlerinden birisi olan pul biber yerine yıllardır talaş tüketiyor olabilirsiniz. Talaş üzerine gıda boyası ve aroma ilave ederek boyayan dolandırıcılar, tüketici sağlığını hiçe sayıyor.

1 kilo pul biber elde etmek için 10 kilo biber kullanılması gerekiyor. Ancak masraftan kaçınmak adına farklı yöntemlere başvuruluyor. Bu yöntemler sağlık açısından tüketiciyi büyük riske atabilir. Uzmanlar, pul biberin sahte olup olmadığını anlamak için suya konulması gerektiğini söylüyor.