YDUS bugün saat kaçta başlayacak? 2025 YDUS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), bugün Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. Tıp doktorlarının yan dal uzmanlık eğitimi alabilmek için ter döktüğü bu sınav, mesleki kariyer yolculuklarında belirleyici bir basamak niteliği taşıyor.
Sınav Kaçta Başlayacak, Kaç Soru Sorulacak?
2025-YDUS'un sabah oturumları kapsamında, adaylar sınav salonlarında saat 10.00'da hazır bulunacak. Çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 80 dakika olarak belirlenirken, açık uçlu soruların yer aldığı yazılı sınavlarda bu süre 60 dakika ile sınırlı.
Sınav kurallarına göre, sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar ilk 60 dakika tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecek. Gerekçesi ne olursa olsun bu süre zarfında salonu terk eden adaylar tekrar içeri alınmayacak ve sınav binasında bekletilecek.
Değerlendirme Nasıl Yapılacak?
Çoktan seçmeli testlerde her doğru ve yanlış cevap ayrı ayrı hesaplanacak. Yanlış cevap sayısının dörtte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak net puan belirlenecek. Elde edilen sonuç, 100 üzerinden YDUS puanına dönüştürülecek. Yazılı sınav yapılan alanlarda da 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.
Cevapların maddeler halinde istendiği sorularda, adayların belirtilen sayıda madde yazmaları zorunlu olacak. Eksik ya da fazla madde yazılması durumunda, sistem yalnızca geçerli olanları dikkate alacak. Yazım hatalarının sorumluluğu ise tamamen adaya ait olacak.
YDUS puanı en az 45 olan adaylar yerleştirme sürecine dahil edilecek. 45'in altındaki puanlar geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacak.
Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
2025-YDUS 1. Dönem sonuçları 20 Haziran 2025'te açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
Sınav sonuç belgeleri, dijital ortamda erişime açık olacak. Adaylara fiziki belge gönderilmeyecek. Her sonuç belgesinin altına sistem tarafından otomatik olarak üretilen bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" eklenecek. Bu kod aracılığıyla, sonuç belgesinin doğruluğu "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" üzerinden teyit edilebilecek.
Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Adaylar, tercih tarihleri ve yöntemlerine ilişkin tüm duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edecek.
Yerleştirme işlemleri, adayların puanları, tercih sıralamaları ve program kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacak. Bu aşamada da adaylar için en yüksek puan avantajı ve tercih önceliği gözetilecek.