YDUS bugün saat kaçta başlayacak? 2025 YDUS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta uzmanlık yolculuğunu bir adım ileri taşımak isteyen hekimler bugün kritik bir sınav maratonuna giriyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), sabah saatlerinde başlayacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınav hem süresi hem de içeriğiyle adayların bilgi birikimini ölçmeyi hedefliyor. Peki YDUS saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak ve sınav süresi ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:05 PAYLAŞ ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), bugün Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. Tıp doktorlarının yan dal uzmanlık eğitimi alabilmek için ter döktüğü bu sınav, mesleki kariyer yolculuklarında belirleyici bir basamak niteliği taşıyor.

A Haber Foto Arşiv Sınav Kaçta Başlayacak, Kaç Soru Sorulacak? 2025-YDUS'un sabah oturumları kapsamında, adaylar sınav salonlarında saat 10.00'da hazır bulunacak. Çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 80 dakika olarak belirlenirken, açık uçlu soruların yer aldığı yazılı sınavlarda bu süre 60 dakika ile sınırlı. Sınav kurallarına göre, sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar ilk 60 dakika tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecek. Gerekçesi ne olursa olsun bu süre zarfında salonu terk eden adaylar tekrar içeri alınmayacak ve sınav binasında bekletilecek.