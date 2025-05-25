AÖF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 Bahar Dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler, sınav soruları cevapları ve sonuç açıklama tarihine dair detayları merak ediyor. İşte AÖF ile ilgili son gelişmeler ve bilinmesi gereken önemli bilgiler.
AÖF Soruları ve Cevapları Açıklandı mı?
24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen final sınavlarının ardından öğrenciler, soruların ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. Şu ana kadar Anadolu Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav soruları ve cevapları yayınlandığı takdirde gelişmeleri anlık olarak haberimizde paylaşacağız.
AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Final sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Anadolu Üniversitesi, sonuçlarla ilgili resmi duyuruyu yayımladığı anda, öğrencilerle paylaşacağız. Sonuçlar genellikle sınavların tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde açıklanıyor. Öğrencilerin sınav sonuçlarını yakından takip etmeleri önerilir.
AÖF Ders Geçme Notu Kaç?
AÖF'de derslerden başarılı sayılabilmek için "Başarı Notu"nun en az 35 olması gerekiyor. Başarı Notu hesaplaması ise ara sınav ve final sınavı notlarının belirli oranlarda değerlendirilmesiyle yapılıyor.