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Ankara'da kan donduran görüntü! Eşeğin kafasını kestiler

Dehşete düşüren olay Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. Üç kişilik bir grup kafasını kestikleri eşeği nasıl götürecekleri konusunda tartışma yaşarken o anları bir şahıs anbean kayda aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2025 00:49
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ANKARA’DA KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ!

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir eşeği kesen şahıslar, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

HİÇ ACIMADAN HAYVANI KESTİLER!

Edinilen bilgilere göre, Sincan Yenikent'te üç kişilik bir grup, eşeğin kafasını kesti. Daha sonra şahıslar eşeği nasıl götüreceklerine dair aralarında tartışma yaşarken, şahıslardan biri hayvanın birkaç gündür hasta olarak orada yattığını iddia etti.

NEREYE GÖTÜRDÜKLERİ BELLİ DEĞİL

Hayvanın kafasını kesen şahsın o anları kaydeden kişiye, bu görüntülerin suç olduğunu söylemesi dikkati çekti. Görüntüleri kaydeden şahıs ise hayvanın kafasını kesmek yerine, veterinere götürebileceğini söyledi.

Şahısların kesilen eşeği nereye götürdükleri öğrenilemezken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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