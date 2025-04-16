Victor Osimhen’e alternatif 2 dünya yıldızı!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla kariyer sezonunu yaşamaya çok yaklaştı.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, attığı gollerle takımının şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynuyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Victor Osimhen, tüm kulvarlarda çıktığı 33 müsabakada 29 kez fileleri havalandırdı ve kariyerinde en çok gol attığı sezona çok yaklaştı.