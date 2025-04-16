Victor Osimhen’e alternatif 2 dünya yıldızı!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla kariyer sezonunu yaşamaya çok yaklaştı.
Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, attığı gollerle takımının şampiyonluk mücadelesinde önemli rol oynuyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Victor Osimhen, tüm kulvarlarda çıktığı 33 müsabakada 29 kez fileleri havalandırdı ve kariyerinde en çok gol attığı sezona çok yaklaştı.
LİGDE 21 GOL ATTI
Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla ligde 24 müsabakada forma giydi.
DERBİLERDE 3 GOL KAYDETTİ
Victor Osimhen, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 derbide 3 gol attı.
Ligin 10. haftasında 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında 1 gol atan Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada da 2 kez fileleri havalandırdı.
AYRILIK SÖZ KONUSU
Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı kulüpteki belirsizliğe sürerken yönetim Nijeryalı yıldızın gitmesi durumunda yerini dünyaca ünlü forvetle doldurmayı planlıyor.
İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Osimhen'in olası adreslerinden birisi PSG.