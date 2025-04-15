Milli maçlar ne zaman oynanacak? 2025 Milli maç takvimi

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Kritik sınavlar öncesi kamp için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden ay-yıldızlı ekip, burada iki önemli hazırlık maçına çıkacak. İlk olarak ABD ile karşılaşacak milliler, ardından ise kıtanın güçlü temsilcilerinden Meksika ile mücadele edecek. İşte 2025 A Milli Takım maç takvimiyle ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:47 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2025 yılına yoğun bir takvimle giriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne sayılı aylar kala hazırlıklarına hız veren ay-yıldızlı ekip, kamp çalışmaları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Milli takım, burada ev sahibi ülkelerden ABD ve Meksika ile özel maçlara çıkacak. Haziran ayındaki bu zorlu karşılaşmalar, teknik heyet için de elemeler öncesi kritik bir prova niteliği taşıyor.

A Haber foto arşiv ABD ile İlk Sınav 7 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre A Milli Takım, Amerika'daki ilk hazırlık maçını ABD'ye karşı oynayacak. 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40'ta başlayacak mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda yapılacak. Karşılaşma, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan ABD ile Türkiye arasındaki son yıllardaki en dikkat çekici özel maçlardan biri olacak.