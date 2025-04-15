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Milli maçlar ne zaman oynanacak? 2025 Milli maç takvimi

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Kritik sınavlar öncesi kamp için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden ay-yıldızlı ekip, burada iki önemli hazırlık maçına çıkacak. İlk olarak ABD ile karşılaşacak milliler, ardından ise kıtanın güçlü temsilcilerinden Meksika ile mücadele edecek. İşte 2025 A Milli Takım maç takvimiyle ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:47
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Milli maçlar ne zaman oynanacak? 2025 Milli maç takvimi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2025 yılına yoğun bir takvimle giriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne sayılı aylar kala hazırlıklarına hız veren ay-yıldızlı ekip, kamp çalışmaları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Milli takım, burada ev sahibi ülkelerden ABD ve Meksika ile özel maçlara çıkacak. Haziran ayındaki bu zorlu karşılaşmalar, teknik heyet için de elemeler öncesi kritik bir prova niteliği taşıyor.

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ABD ile İlk Sınav 7 Haziran'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre A Milli Takım, Amerika'daki ilk hazırlık maçını ABD'ye karşı oynayacak. 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40'ta başlayacak mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda yapılacak.

Karşılaşma, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan ABD ile Türkiye arasındaki son yıllardaki en dikkat çekici özel maçlardan biri olacak.

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Meksika ile Tarihi Randevu

Milliler, ABD maçının ardından bu kez Meksika ile karşı karşıya gelecek. 10 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da başlayacak mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak. Bu karşılaşma, Türkiye ile Meksika'nın A milli düzeydeki ilk buluşması olacak.

Her iki maç da, Avrupa dışındaki rakiplerle oynanacak nadir özel karşılaşmalar arasında yer alıyor. Teknik direktör Montella ve ekibi için bu maçlar, hem oyuncu performanslarını görmek hem de farklı sistemleri test etmek açısından büyük önem taşıyor.

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2026 Dünya Kupası Elemeleri Fikstürü Belli Oldu

Özel maçların ardından gözler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne çevrilecek. Türkiye, E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar ilk resmi sınavına 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan karşısında çıkacak.

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İşte A Milli Takım'ın 2025 Eleme Maç Takvimi:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

Türkiye'nin Yer Aldığı E Grubu

Avrupa elemelerinde Türkiye'nin mücadele edeceği E Grubu'nda güçlü rakipler yer alıyor. Özellikle İspanya ile oynanacak maçlar, grubun kaderini belirleyecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

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E Grubu Takımları:

Türkiye

İspanya

Gürcistan

Bulgaristan

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