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Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kararını bildirdi

Sezon başında İtalya Serie A takımlarından Napoli’den Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Victor Osimhen’in devre arası transfer döneminde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Nijeryalı golcü oyuncu kendisini transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Manchester United'a kararını bildirdi. İşte detaylar…

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:45
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Victor Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Kararını bildirdi

Avrupa'da transfer sezonunun tamamlanmasıyla birlikte büyük bir fırsatı değerlendiren Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

Victor OsimhenVictor Osimhen

Nijeryalı golcü oyuncu ile ilgili sürekli basında devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilirken, yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaraylı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, devre arasında kendisini isteyen takımlara karşı kararını net bir şekilde belirtti.

Victor OsimhenVictor Osimhen

Daily Sports'ta yer alan habere göre; Özellikle Manchester United'ın ilgi gösterdiği Osimhen, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayacağını İngiliz devine bildirdi.

Kupalar kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen Osimhen, sezonu Türkiye'de tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray formasıyla 15 resmi maçta mücadele eden yıldız golcü 12 gol ve 5 asist katkısı yapmıştı.

Victor OsimhenVictor Osimhen

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Golcü oyuncu, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

Victor Osimhen'in olay olan paylaşımıVictor Osimhen'in olay olan paylaşımı

AYRILACAK MI?

Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve "Ayrılıyor mu?" yorumları yapılmasına neden oldu.

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