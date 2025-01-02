Victor Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Kararını bildirdi

Avrupa'da transfer sezonunun tamamlanmasıyla birlikte büyük bir fırsatı değerlendiren Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.
Nijeryalı golcü oyuncu ile ilgili sürekli basında devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilirken, yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaraylı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, devre arasında kendisini isteyen takımlara karşı kararını net bir şekilde belirtti.
Daily Sports'ta yer alan habere göre; Özellikle Manchester United'ın ilgi gösterdiği Osimhen, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayacağını İngiliz devine bildirdi.
Kupalar kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen Osimhen, sezonu Türkiye'de tamamlamayı hedefliyor.
Galatasaray formasıyla 15 resmi maçta mücadele eden yıldız golcü 12 gol ve 5 asist katkısı yapmıştı.