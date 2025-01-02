Victor Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Kararını bildirdi

Golcü oyuncu, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

Victor Osimhen'in olay olan paylaşımı

AYRILACAK MI?

Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve "Ayrılıyor mu?" yorumları yapılmasına neden oldu.