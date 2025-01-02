Elektrikte yeni dönem! 1 Şubat’tan sonra uygulanacak

1 Şubat 2025 itibariyle 5 bin kilovatsaatin üzerinde yıllık elektrik tüketimi olanlar artık kullandıkları enerjinin gerçek maliyetini ödeyecek. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, kasım ayı itibariyle 5 bin kilovatsaati aşanlara elektrik dağıtım şirketleri tarafından bildirim mesajı gönderilmeye başlandığını anlatırken, "Serbest tüketici modeli ile tedarik şirketi ile tüketiciler arasında ikili anlaşmalar yapabilecek. Böylece tüketiciler sözleşme imzalayacağı tedarik şirketinden daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek" dedi.

Temsili elektrik faturası (AHABER ARŞİV)



O ABONELER ETKİLENMEYECEK



Sabah'ın haberine göre Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, konuya ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "1 Şubat'ta 40 milyon mesken abonesinin 38.8 milyonu için elektrikte bir şey değişmeyecek. Bugünkü düzen neyse o düzen içerisinde uygulama devam edecek. Geriye kalan 1.2 milyon mesken abonesinin elektrik tarifelerindeki enerji kısmı için ise sübvansiyon yapılmayacak. Bu kesim zaten ağırlıklı olarak toplumun üst ve orta-üst gelir grubu diye tarif edilecek kısım. Bu kişilere elektrik enerjisinin maliyeti neyse o yansıtılacak" diye konuştu.

Geçilecek yeni düzenlemeyle mevcutta 300-400 lira gelen bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, mevcutta bin 300 lira ve üzerinde ödeyen bir mesken abonesi ise 1 Şubat sonrası tüketimine bağlı olarak 2 bin 500 TL ve üzerinde faturalar ile karşılaşabilecek.