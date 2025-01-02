Kendisini müteahhit olarak tanıttı uyuşturucu baronu çıktı!

İstanbul Sarıyer'de 8 Aralık'ta otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İran asıllı 48 yaşındaki Aras Yılmaz'ın (Yousef Ali Akbari) öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Yılmaz'ı 1 milyon lira karşılığında öldürdüğünü itiraf eden Mert A. ve ona yardım ve yataklık eden eski motosiklet şampiyonu Öner Ö. tutuklandı. İnfaz talimatını veren Emre E. her yerde aranırken, tetikçinin telefonunda ele geçirilen bilgiler, cinayetin milyonlarca liralık bir uyuşturucu trafiği nedeniyle işlendiğini ortaya koydu.

MÜTEAHHİT OLARAK TANITTI UYUŞTURUCU BARONU ÇIKTI

İddiaya göre Aras Yılmaz, kendisini Türkiye'de müteahhit olarak tanıtsa da aslında İran'dan Türkiye'ye tonlarca uyuşturucu sevk eden uluslararası ölçekteki bir şebekenin lideri konumundaydı. İran asıllı Reza H. ve Mahmoud Davarpanah F. ise yardımcılarıydı. Reza H., Aras Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda İran'dan gelen sıvı metamfetaminin uyuşturucuya dönüştürülmesinden sorumluydu ve uyuşturucu imalatı için 'doktor' olarak tabir edilen kişileri koordine ediyordu.