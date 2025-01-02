Kendisini müteahhit olarak tanıttı uyuşturucu baronu çıktı!

İstanbul Sarıyer'de 8 Aralık'ta otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İran asıllı 48 yaşındaki Aras Yılmaz'ın (Yousef Ali Akbari) öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Yılmaz'ı 1 milyon lira karşılığında öldürdüğünü itiraf eden Mert A. ve ona yardım ve yataklık eden eski motosiklet şampiyonu Öner Ö. tutuklandı. İnfaz talimatını veren Emre E. her yerde aranırken, tetikçinin telefonunda ele geçirilen bilgiler, cinayetin milyonlarca liralık bir uyuşturucu trafiği nedeniyle işlendiğini ortaya koydu.
MÜTEAHHİT OLARAK TANITTI UYUŞTURUCU BARONU ÇIKTI
İddiaya göre Aras Yılmaz, kendisini Türkiye'de müteahhit olarak tanıtsa da aslında İran'dan Türkiye'ye tonlarca uyuşturucu sevk eden uluslararası ölçekteki bir şebekenin lideri konumundaydı. İran asıllı Reza H. ve Mahmoud Davarpanah F. ise yardımcılarıydı. Reza H., Aras Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda İran'dan gelen sıvı metamfetaminin uyuşturucuya dönüştürülmesinden sorumluydu ve uyuşturucu imalatı için 'doktor' olarak tabir edilen kişileri koordine ediyordu.
AĞRI'DA YAKALANDI
Sabah'ın haberine göre Yılmaz'ın liderliğindeki çete, geçtiğimiz yıl Mart ayında sıvı haldeki metamfetamini Türkiye'ye sokmak için tır şoförü G.J. ve M.R. ile anlaştı. 14 Mart'ta Türkiye'ye doğru yola çıkan İran plakalı tır, Ağrı'da Narkotik polisi tarafından durduruldu. Aramalarda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
İran asıllı G.J. ve M.R. tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis, milyonluk sevkiyatın varış noktasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilo 540 gram Eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirildi.
İNFAZ EMRİ VERİLMİŞ
Uyuşturucuların yakalanması çeteler arası çatışmanın fitilini ateşledi ve Aras Yılmaz için infaz emri verildi. Elde edilen bilgiler neticesinde emniyet ekipleri İstanbul'da 8 ilçede ve Samsun'da birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İsmail G, Meysam Zohouri R., Milad S, Reza H., Ahmet K., Sait A., Burak U. ve Berat A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.