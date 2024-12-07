Vatandaşlardan TBMM’ye ilginç başvurular! ’Magandalar kısırlaştırılsın’ talebi

Ablasının evlilik ve çocuk tescili işlemlerinde memurlar tarafından her defasında bir engel çıkartıldığından yakınan bir vatandaş, memur davranışlarına ilişkin memurlara değerlendirme uygulaması veya formu getirilmesini talep etti.

Başka bir vatandaşın Komisyondan beklentisi ise evlilik başvurusu ile birlikte kişilerin gelir ve varlıklarının araştırılmasının zorunlu hale getirilmesi oldu.