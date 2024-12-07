7 Aralık İl İl Hava Durumu | SARI ALARM! Kuvvetli yağış bekleniyor: Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor

SARI KODLU UYARI GELDİ Meteoroloji'nin açıklamasına göre, bugün Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış ihtimali yüksek. Ayrıca, bu bölgelerde rüzgâr güney yönünden kuvvetli (30-50 km/saat) esecek. Uzmanlar, yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbir alması gerektiğini vurguluyor.

Hava Durumu (A Haber Foto Arşiv)

Yağışlı Hava 5 Bölgeyi Etkisi Altına Alıyor

Yurdun büyük bir bölümde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı ve güneydoğusu, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Ege kıyıları, Antalya çevresi ve Çanakkale'nin batı ilçelerinde sağanak yağışlar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabilir.

Meteoroloji Hava Durumu

Güney Ege ve Çanakkale'ye Dikkat!

Meteoroloji, Güney Ege kıyıları, Antalya çevresi ve Çanakkale'nin batı bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyardı.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerini Aşıyor

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Batı bölgelerde hissedilen sıcaklık artışı ise daha belirgin olacak.

Türkiye Geneli Hava Durumu

Meteoroloji Hava Durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

EDİRNE °C, 14°C

İSTANBUL °C, 14°C

KOCAELİ °C, 16°C

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

DENİZLİ °C, 14°C

İZMİR °C, 17°C

MUĞLA °C, 12°C

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 19°C

ISPARTA °C, 13°C

MERSİN °C, 21°C

Meteoroloji Hava Durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, bölgenin batı ve kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

ESKİŞEHİR °C, 7°C

KONYA °C, 10°C

SİVAS °C, 6°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile doğusunun yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

DÜZCE °C, 14°C

KASTAMONU °C, 8°C

ZONGULDAK °C, 15°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

SAMSUN °C, 20°C

TOKAT °C, 8°C

TRABZON °C, 16°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

KARS °C, 3°C

MALATYA °C, 7°C

VAN °C, 8°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

GAZİANTEP °C, 13°C

SİİRT °C, 12°C

ŞANLIURFA °C, 16°C